Técnicos fazem apelo por aprovação da lei Caio Júnior

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os treinadores do futebol brasileiro utilizaram neste domingo (19) camisas personalizadas pedindo a aprovação da Lei Caio Júnior, que reivindica a regularização da profissão. Os técnicos querem que seus contratos, dos auxiliares e preparadores de goleiros sejam registrados na CBF e federações estaduais.

O projeto de lei de autoria do deputado José Rocha (BA) ainda busca que os cursos para qualificação tenham anuência da CBF e que os treinadores tenham assegurado que os clubes arquem com os valores de possíveis rescisões contratuais. "Nós estamos com um projeto de lei em Brasília tentando a aprovação. Queremos apenas a regularização da profissão de treinador", disse Dorival Júnior, técnico do Santos, antes do clássico diante do Palmeiras.

O treinador é um dos precursores da lei. O projeto já conta com a aprovação das comissões do trabalho e do esporte e está tramitando na Câmara dos Deputados. O nome da lei é uma homenagem ao técnico Caio Júnior, morto no acidente com o avião da Chapecoense, no fim do ano passado.