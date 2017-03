Com duas assistências de Neymar, Barcelona vence o Valencia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em seu último jogo antes de se apresentar à seleção brasileira, o atacante Neymar passou em branco pelo Barcelona, mas ajudou a equipe a vencer o Valencia por 4 a 2, neste domingo (19), pela 28ª rodada do Espanhol. O brasileiro deu duas assistências, uma para Luis Suárez abrir o placar e outra para André Gomes fechar o resultado. Os outros dois gols foram marcados por Lionel Messi.

O Valencia descontou com Mangala e Munir El Haddadi, que não comemoro o gol. O espanhol foi revelado nas categorias de base do Barça. Com o resultado, o time catalão continua na segunda posição com 63 pontos. O Real Madrid lidera com 65. O time madrilenho venceu o Athlectic Bilbao por 2 a 1 no sábado.