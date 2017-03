Mostra de Cleon Jacques agora em shopping

Está em cartaz na praça de eventos do Shopping Total, em Curitiba, a exposição do ator e diretor paranaense Cleon Jacques, que marcou a cena teatral do Estado nos anos 1980 e 1990. A mostra itinerante faz parte de um circuito de exposições da Secretaria de Estado da Cultura (SEEC) que é levado a diferentes espaços da capital e de todo o Estado. Cleon Jacques fica em cartaz até o dia 16 de abril de 2017. A visitação é aberta ao público.

A mostra reúne fotos do artista desde a infância em Ponta Grossa, passando pelos tempos de academia no Colégio Estadual do Paraná e no Curso Superior de Artes Cênicas da PUC-PR/Teatro Guaíra, até subir aos palcos como diretor. A exposição traz também depoimentos de seus amigos, pensamentos do próprio Cleon, além de vídeos das peças que dirigiu.

Cleon Jacques nasceu em Ponta Grossa em 4 de maio de 1965. Mudou-se para Curitiba onde se formou como ator no curso profissionalizante do Colégio Estadual do Paraná (1985) e no Curso Superior de Artes Cênicas (CSAC) da PUC-PR/Teatro Guaíra (1989). Ganhou projeção como diretor em sua prova pública no CSAC, quando dirigiu uma peça de Molière. Em 1990, recebeu menção honrosa na cerimônia do Troféu Gralha Azul – Prêmio Governador do Estado, pela direção de “Werther” e pelo conjunto de trabalhos realizados pelo grupo Ânima, fundado por ele em 1987.

Cleon faleceu precocemente, aos 31 anos, em 28 de janeiro de 1997. Em sua homenagem, a Fundação Cultural de Curitiba inaugurou o Teatro Cleon Jacques em 21 de julho de 1998, destinado a espetáculos de vanguarda.

Serviço:

O quê: Exposição Cleon Jacques no Shopping Total

Quando: até16 de abril de 2017, 10h às 22h

Onde: Praça de Eventos do Shopping Total. Rua Itacolomi, 292 – Portão. Curitiba/PR