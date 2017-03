Luiz Floriano Meneghel, pai de Xuxa, morre aos 85 anos, no Rio de Janeiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O pai de apresentadora Xuxa, Luiz Floriano Meneghel, morreu neste domingo (19), aos 85 anos, depois de quase dois meses de internação. A apresentadora postou uma foto dele em suas redes sociais, como despedida. De acordo com um comunicado do Hospital Barra D'Or, onde Meneghel estava internado, ele "sofria de falência múltipla dos órgãos, após prolongada internação hospitalar". "Infelizmente, o 'véio Menega' tá indo embora... Mas muito obrigada por todas as palavras e orações de vocês", escreveu ela aos fãs. O pai de Xuxa havia sido internado pela primeira vez no dia 24 de janeiro, por conta de uma crise de osteoporose -mas seu estado se complicou gradativamente, chegando a um quadro de hemorragia digestiva. Depois, seu quadro evoluiu para uma infecção pulmonar e insuficiência respiratória. Ao longo desse período, a apresentadora pedia orações aos fãs com frequência pelas redes sociais.