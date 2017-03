Pinhais completa 25 anos nesta segunda-feira

Cidade desenvolvida (foto: Divulgação/PMP)

Pinhais completa, nesta segunda-feira (20), 25 anos, como uma das cidades mais desenvolvidas da Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Localização geográfica privilegiada, a poucos quilômetros do centro da Capital, crescimentos econômico e estrutural reconhecidos por instituições renomadas, muitas histórias, atrativos culturais e belezas naturais, fazem parte da trajetória do jovem município paranaense.

Segundo o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizado em 2010, Pinhais configura-se como a 14ª maior cidade paranaense em população, com mais de 120 mil habitantes. Desses, mais de 61 mil integram a parcela economicamente ativa da localidade, que apresenta um PIB per capita de R$ 39 mil.

Atualmente, possui a 11ª maior arrecadação do Paraná. Dona de um grande pólo industrial, com aproximadamente 11 mil empresas, se destaca principalmente na indústria de metal mecânica, plásticos e prestação de serviços. Outro fator importante é que o município oferece uma série de incentivos para a atração de empresas, além da capacitação da mão-de-obra local.

Na recente avaliação do Ranking Nacional da Transparência, Pinhais aparece entre os cinco do Paraná com nota 10 no quesito transparência da gestão fiscal, avaliado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR). Até o dia 26 de março, a cidade tem uma programação para comemorar a data.