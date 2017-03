Revitalização bloqueia rua na CIC por três meses

A retomada das obras de revitalização da Rua Raul Pompéia, importante ligação entre os bairros Fazendinha e CIC, deve ser retomada a partir de hoje. Com 88% das obras concluídas, a revitalização da via foi suspensa no ano passado. Os trabalhos devem ser iniciados hoje. Para isso, a Setran fará desvios de tráfego e a sinalização viária. A expectativa do Departamento de Pavimentação da Secretaria de Obras Públicas e Infraestrutura é que a obra seja concluída num prazo máximo de 120 dias. Em caso de chuvas fortes, o início dos trabalhos pode ser adiado.

Está prevista a execução de pavimentação e revitalização de calçadas nos 300 metros restantes da via, onde a obra havia sido interrompida. O investimento será R$ 1,3 milhão. A obra ao todo será feita entre as Avenida Juscelino Kubitschek e a ponte sobre o Rio Barigui.