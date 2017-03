Guarda Municipal acha corpo carbonizado na RMC

Uma equipe da Guarda Municipal de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, recebeu um chamado a respeito de um carro carbonizado na Estrada de Guaricana, cerca de dois quilômetros da Fazenda Tuiuti.

No local, os guardas encontraram o carro e um corpo carbonizado no porta-malas de um carro Fiat/Idea.O corpo seguiu para o Instituto Médico Legal (IML), onde o corpo será identificado.

No sábado

Uma criança recém-nascida foi encontrada morta dentro de uma sacola de lixo no início da manhã, na Estrada do Santa Cândida, próximo ao Olaria, no Bairro Santa Cândida, em Curitiba.

Mais

Notícias policiais em www.bemparana.com.br/plantaodepolicia