Aniversário de Curitiba é no dia 29, mas festa já começou

Ontem foi dia de festa da cidade no Bairro Novo (foto: Geraldo Bubniak)

Começaram neste fim de semana que passou as festas regionais em comemoração aos 324 anos de Curitiba. Com entrada gratuita, as festas acontecerão em todas as Regionais da cidade e contarão com recreação, serviços e música para toda a família.

Todas as festas contarão com uma extensa programação, que inclui brinquedos gigantes, aulões de dança, apresentações de banda locais, gincanas, pintura de rosto, jogos, muro de escalada, apresentações culturais e feira de serviços, com diversas secretarias e órgãos municipais apresentando seus programas e serviços para a população.

No fim de semana as festas aconteceram na Regional Portão e na Regional Boa Vista — no sábado — e nas Regionais Bairro Novo e CIC, ontem.

No próximo final de semana as festas serão levadas para as regionais Tatuquara e Pinheirinho, no sábado, e Matriz e Santa Felicidade no domingo. As regionais Boqueirão e Cajuru terá a festa no dia 1º de abril.

Bolo — O aniversário de Curitiba é no dia 29 de março, mas a grande festa acontece no domingo, dia 26, no Parque Barigui., também com grande estrutura de lazer organizado pela Prefeitura. Além da festa, neste dia também será cortado o tradicional bolo produzido pelo Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Paraná (Sipcep) e seus parceiros.

O bolo de cerca de 600 quilos será produzido na escola de padaria que funciona nas dependências do Sindicato, nos dias 23 e 24 de março. Já são 15 anos consecutivos em que o Sipcep oferece o bolo como presente a Curitiba. O presente deve render cerca de seis mil pedaços, que serão distribuídos para a população no Parque Barigui a partir das 15h30.