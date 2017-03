Osmar Serraglio, ministro da Justiça, não vai a reunião de Temer

O ministro da Justiça, Osmar Serraglio (PMDB-PR), não foi à reunião convocada pelo presidente Michel Temer para tratar dos impactos da operação Carne Fraca, deflagrada na última sexta-feira (17). O peemedebista apareceu na investigação da Polícia Federal em uma escuta telefônica falando com Daniel Gonçalves Filho, apontado pelas autoridades como líder de uma quadrilha formada no Ministério da Agricultura.

Pela manhã, Serraglio usou o perfil pessoal no Facebook para dizer que não foi ele quem indicou o nome Daniel Gonçalves Filho, acusado de ser o líder do esquema ilegal de venda de carne adulterada por grandes frigoríficos , ao cargo de Superintendente do Ministério da Agricultura no Paraná. Na postagem, Serraglio afirma que a indicaçãode Daniel do deputado Moacir Micheletto (PMDB).