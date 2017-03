O ator Mário Gomes falou abertamente sobre vários episódios de sua carreira durante entrevista concedida ao programa "Domingo Show", da TV Record, exibida ontem. O ator e galã de novelas nos anos 70 e 80 voltou aos holofotes da imprensa depois que uma reportagem do jornal "Extra" divulgou a sua foto vendendo hambúrguer na praia da Joatinga, no Rio. "Eu fiquei um pouco viciado nessa coisa [de sexo], e, ao mesmo tempo, procurei uma pessoa que me ajudasse nessa questão", disse ele. "Eu usei, mas sempre fui apavorado com essa coisa de drogas", falou ele. Sobre a "polêmica da cenoura" - uma notícia publicada nos anos 80, afirmando que o ator teria sido internado com uma "cenoura entalada no ânus" - Mário nega, mas diz que levou a situação no bom humor. Ao contrário da cenoura, Mário garante que reagiu de forma raivosa depois que uma matéria foi publicada pela extinta revista "Amiga", acusando o pai dele de tráfico de drogas: "O meu pai já tinha morrido. Ele O meu pai era a pessoa que eu amava acima de qualquer coisa. Eu tinha muito amor", contou ele.

Mundo da música lamenta morte de Chuck Berry

Artistas da música de todo o mundo lamentaram, neste sábado e ontem, a morte de Chuck Berry, a primeira das lendas do rock n'roll da história. O músico, que havia completado 90 anos em outubro, foi encontrado morto em sua casa, no estado do Missouri (EUA), no sábado. Berry foi um dos maiores hitmakers do rock nos anos 50. A revista Rolling Stone o elegeu como o quinto maior artista de música de todos os tempos e o sétimo maior guitarrista. “Chuck Berry era o maior praticante do rock, guitarrista, e o maior compositor de rock puro que já viveu. Esta é uma perda imensa de um gigante de todos os tempos”, escreveu Bruce Springsteen, que recentemente viralizou na internet em um vídeo em que toca, de improviso, You Never Can Tell, de Berry, em um show em Lepizig (Alemanha). “RIP. E paz e amor Chuck Berry, o Sr. rock n' roll”, disse Ringo Starr, baterista dos Beatles. “Foi um autêntico pioneiro do rock, uma enorme influência. Chuck Berry não apenas era um guitarrista, cantor e intérprete brilhante, mas fundamentalmente era um verdadeiro mestre da composição. As músicas de Chuck Berry viverão para sempre”, disse a banda Rolling Stones, em um comunicado. “Tudo começou com Chuck Berry. O primeiro álbum que comprei foi 'Live at the Tivoli' e nunca fui o mesmo”, falou Rod Stewart. “Ave, ave Chuck Berry!!! Nenhum de nós seria nada sem você. Siga com o rock, irmão!”, afirmou Lenny Kravitz. Na internet, fãs mais jovens lembravam especialmente duas cenas do cinema. Uma delas, com Marty McFly (Michael J. Fox) tocando Johnny B. Goode em De Volta Para o Futuro (1985), em que o líder da banda liga para seu "primo" Chuck e diz que achou o som que ele estava procurando. Outra, a que os personagens de John Travolta e Uma Thurman dançam ao som de You Never Can Tell em Pulp Fiction.

Filha de Datena aparece em ensaio para a Playboy

Letícia Wiermann, que estampa a capa da edição de março da "Playboy", apareceu na primeira foto do ensaio sensual, divulgada ontem pela revista no Instagram. "O outono está chegando e vem trazendo a espetacular Leticia Datena em um ensaio saboroso como um bom vinho", disse a revista. A filha de Datena, que está com 30 anos, já havia sido convidada para posar nua em outras ocasiões.

"Nunca achei interessante sair na capa. Com essa nova equipe, as coisas se encaixaram e eu aceitei". Ela enfrentou a resistência do pai, José Luís Datena, antes de aceitar fazer seu ensaio para a revista.

Arlindo Cruz está internado após sofrer AVC

O cantor e compositor Arlindo Cruz, de 58 anos, está internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da Casa de Saúde São José, no Humaitá, zona sul do Rio. De acordo com a sua assessoria afirmou ontem, ele continua sedado, em estado grave, porém estável. A nota também informa que, segundo a equipe médica do hospital, "tudo está dentro do planejamento terapêutico". Arlindo passou por uma cirurgia na noite de sexta-feira, 17, para a instalação de um cateter cerebral, com o objetivo de monitorar sua pressão intracraniana. Segundo a sua assessoria, o procedimento foi realizado com sucesso. O compositor passou mal em sua casa, na zona oeste do Rio, na noite de sexta.

Níver do dia

Paulo José

ator e diretor brasileiro

80 anos