Toyota lança Corolla 2018

Toyota Corolla Altis versao 2018, nas ruas do Brasil Toyota Corolla XRS 2018: versao esportiva a partir de R$ 108.990 Toyota Corolla XRS 2018: esportivo com farois de linhas mais mais esguias Versao XRS com interior todo em preto: luxo e conforto em mesmo carro

A Toyota já esta vendendo em suas lojas a linha 2018 do Corolla. A principal novidade é a presença de controles de tração e estabilidade em todas as versões - o equipamento de segurança, disponível na maioria dos modelos da concorrência, mas nao era disponibilizado para o sedã médio da marca japonesa, e foi a grande queixa dos jornalistas no lançamento do modelo anterior, a empresa mudou toda a suspenção para incorporar a tecnologia. O novo modelo também passa a contar de série com sete airbags e assistente de subida em rampas. Os preços sugeridos começam em R$ 90.990, para a versão de entrada GLi, e chegam a R$ 114.990, para a configuração de topo Altis.

O Corolla é o carro mais vendido da categoria no Brasil, e está completando 50 anos de fabricação no mundo e já foram comercializados mais de 44 milhões de unidades. No Brasil, os primeiros Corolla desembarcaram em 1994, com a abertura do mercado para as importações. Com o crescente interesse dos consumidores brasileiros pelo sedã da Toyota, destacado pelo reconhecimento e repercussão internacional do modelo ao redor do mundo, a montadora iniciou sua produção em território nacional em 1998, na planta de Indaiatuba (SP), instalada especialmente para fabricar as primeiras versões do Corolla nacional, que já estava em sua oitava geração. Daquela época até os dias atuais, o sedã médio vem se destacando como um dos veículos de maior sucesso em vendas de seu segmento, em todo o Brasil. No ano passado, por exemplo, o modelo foi responsável por 48% das vendas totais na categoria, com 64.737 unidades comercializadas.

Agora a linha 2018 exibe no design leve reestilização, com novos faróis, grade e para-choque dianteiros, enquanto na traseira as lanternas passam a ser iluminadas por LEDs em todas as versões. Quanto aos faróis, além do desenho mais esguio, eles são halógenos nas configurações GLi e XEi (R$ 99.990), enquanto as variantes XRS (esportivada, que volta por R$ 108.990) e Altis contam com iluminação totalmente por LEDs. Essa tecnologia também está presente nas luzes dianteiras de condução diurna, integradas ao conjunto ótico, a partir do Corolla XEi.

No interior, o sedã mudou pouco. Além de reforço no isolamento acústico, de acordo com a Toyota o carro agora traz tela colorida de alta resolução entre o velocímetro e o conta-giros, exibindo as informações do computador de bordo (disponível a partir da configuração XEi), além de novas saídas laterais de ar, agora arredondadas. O relógio digital presente no Corolla há gerações, por sua vez, foi deslocado para a lateral da central multimídia.

A mecânica segue inalterada, com motor 1.8 flex de 144 cv na versão GLi e 2.0 bicombustível de 154 cv nas demais. A transmissão manual de seis marchas também é a mesma da linha 2017, oferecida apenas no Corolla GLi mais básico e destinada a frotistas, e câmbio CVT com sete marchas nas restantes, com opção de trocas manuais por meio de borboletas atrás do volante.

Versões e preços