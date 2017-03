Santos fecha acordo de R$ 18 mi com a Caixa

KLAUS RICHMOND SANTOS, SP (FOLHAPRESS) - O Santos se reúne nesta segunda-feira (20) com representantes da Caixa Econômica Federal para oficializar acordo para estampar a marca do banco no principal espaço de sua camisa, que estava vago, salvo em acordos pontuais, desde a saída do Banco BMG, em janeiro de 2012. O contrato terá um ano de duração e deve render R$ 18 milhões ao clube. No fim do ano passado, Santos e Caixa fecharam acordo de patrocínio de três meses de duração por R$ 2 milhões. O clube não deixou de exibir a marca durante as negociações para a renovação. A Caixa será a quarta empresa na camisa santista, que também conta com apoio da Royal Air Maroc, da Algar e da Sil.