Federer vence Wawrinka e fatura o Masters 1.000 de Indian Wells

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um duelo de suíços na final do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, Roger Federer se deu melhor sobre Stan Wawrinka ao fechar o confronto em 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5. Com o título, Federer ganhará quatro posições no ranking da ATP (Associação de Tenistas Profissionais) que será divulgado nesta segunda (20). Ele entrou no torneio na décima colocação. Apesar da derrota, Wawrinka permanecerá no terceiro lugar. Essa foi a 20ª vitória de Federer sobre seu compatriota, que só possui três triunfos no confronto contra o maior campeão de Grand Slams da história. Em finais, a única vitória de Wawrinka foi em 2014, no Masters 1.000 de Monte Carlo. Esse foi o 26º Masters 1.000 conquistado por Federer, competição que ele não ganhava desde agosto de 2015, quando ergueu o troféu em Cincinnati, também nos Estados Unidos.