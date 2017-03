Churrascaria que serviu Temer usa carne de empresa investigada

CAMILA MATTOSO E DÉBORA ÁLVARES BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A churrascaria Steak Bull, que recebeu uma comitiva do presidente Michel Temer na noite deste domingo, tem entre seus fornecedores uma das empresas investigadas pela Operação Carne Fraca, da Polícia Federal. O presidente foi ao local após uma reunião para avaliar o impacto das investigações no Palácio do Planalto, acompanhado de embaixadores de países que mais importam carnes brasileiras. Todos os cortes servidos na casa são de origem nacional, de acordo com o gerente, Paulo Godoi. Segundo ele, as carnes são compradas da Marfrig, Minerva e da JBS. No entanto, após a operação, Godoi afirmou que pediu a redução de compras da JBS —que responde por 20% do fornecimento do estabelecimento. "Eles tinham um centro de distribuição em Brasília, mas não têm mais. Ficou difícil a logística e diminuímos para 20%. Nunca tivemos problema de qualidade com nenhum dos nossos fornecedores", disse Godoi à Folha. "Mas não estou defendendo uma empresa ou outra. Até por isso, após a operação, na sexta-feira mesmo fiz um pedido para procurarmos outros fornecedores e reduzirmos a parte da JBS", completou. Segundo o gerente, a churrascaria às vezes também compra picanha australiana, dependendo dos preços no mercado, o que rendeu uma brincadeira do presidente com os funcionários. "A compra da picanha australiana é feita em momentos oportunos de preço menor, com qualidade igual", disse Godoi. "Ele brincou, perguntou e disse que a carne brasileira é muito melhor que a australiana e disse para valorizarmos o produto nacional. Deu tudo certo, foi legal terem vindo." Além de picanha, o presidente se serviu de alcatra, fraldinha, linguiça e carne de cordeiro. A comitiva de 54 pessoas movimentou o restaurante. Na sexta (17), dia em que a operação foi deflagrada, a procura foi abaixo do normal. "Quando saiu a notícia da operação na sexta, o movimento foi bem abaixo do esperado. No sábado, voltou um pouco e hoje foi normal", afirmou o gerente. Horas após fazer um pronunciamento minimizando as investigações da Polícia Federal que deram base à operação disse que a corporação agiu de forma "integrada com o Ministério da Agricultura" e negou acreditar em exageros por parte da PF. O convite para o jantar foi feito aos embaixadores que estiveram com o presidente no Palácio do Planalto esta tarde. O jantar, que durou cerca de uma hora, foi regado a vinho argentino e caipirinha, bebida tipicamente brasileira que o presidente saboreou. Sentado entre os representantes de China e Angola, lugares escolhidos por ordem de chegada, Temer tentou passar um ar de normalidade em relação à situação da carne brasileira. Disse, ao final, que a adesão dos embaixadores e representantes de países a seu convite mostra que eles "entenderam perfeitamente a mensagem". "Vão advogar junto a seus países no sentido de divulgar a tranquilidade em relação ao consumo da carne brasileira. Não é para causar um terror que está-se imaginando", afirmou ao deixar o local. Dos 33 representantes de países presentes na reunião no Planalto, 27 aceitaram o convite. As despesas foram pagas pelo Palácio do Planalto. A conta total saiu por cerca de R$ 14 mil, mas apenas uma parte desse valor foi pago pelo governo. O buffet da churrascaria custa R$ 119, sem bebidas. Conforme a gerência da churrascaria, não foi acertado um valor especial para a visita presidencial. A assessoria da presidência afirmou que os custos finais só serão informados nesta segunda (20). Os ministros da Agricultura, Blairo Maggi, da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco também compareceram. Contudo, cada um bancou o custo do próprio jantar, bem como os demais presentes, como o deputado Nilson Leitão (PSDB-MT). O gesto de Michel Temer foi uma tentativa de reduzir os impactos negativos da operação da PF, indiretamente criticada neste domingo pelo governo. Mais cedo, Blairo Maggi afirmou em conversa com a imprensa que as PF cometeu erros técnicos durante a investigação que embasou a Carne Fraca, uma vez que aponta problemas situações previstas por leis e regulamentos do setor. Antes de deixar o restaurante, o presidente ainda passou na mesa de uma família sentada ao lado da sua e, em seguida, tirou foto com todos os garçons do local.