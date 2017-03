Santistas protestam após derrota e causam conflito com a PM

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os torcedores do Santos e a Polícia Militar entraram em confronto no entorno da Vila Belmiro, após o clássico que terminou com vitória de virada do Palmeiras por 2 a 1, neste domingo (19). Segundo a PM, os santistas iniciaram um protesto contra o time, mas começaram a vandalizar no portão de entrada principal do estádio. Por conta disso, os policiais lançaram gás de pimenta para acalmar os ânimos. Os torcedores, então, atiraram garrafas de um bar, mas recuaram após a cavalaria ser acionada. A confusão durou poucos minutos. Apenas uma torcedora foi levada ao hospital por ter inalado o gás de pimenta. No entanto, ela já estava consciente na ambulância. Os santistas não se conformaram com mais uma derrota em clássicos na Vila Belmiro. Antes do Palmeiras, o time de Dorival Júnior já havia sido derrotado pelo São Paulo por 3 a 1, também de virada. Com a derrota, o Santos perdeu a chance de assumir a liderança de seu grupo no Campeonato Paulista. A equipe santista permanece com 13 pontos ganhos e, no momento, fica fora da zona de classificação para as quartas de final.