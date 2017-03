Silvio Santos diz que usou tinta de Temer para ficar com cabelos brancos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Silvio Santos contou, na noite deste domingo (19), que usou a mesma tinta do presidente Michel Temer para ficar com os cabelos brancos. Silvio causou alvoroço nas redes, no sábado (18), ao aparecer grisalho. "Cheguei lá no Jassa [cabeleireiro de Silvio] e ele disse: 'Não tem a sua tinta, infelizmente. Tem a do Temer, a do Kassab...", contou Silvio. Ele afirmou ainda ter pensado que o presidente é "bonitão" e está casado com uma mulher mais jovem, a primeira-dama Marcela Temer. E contou estar também atrás de uma "novinha". "Avisa lá a Patrícia, o Trump também tem uma esposa jovem e bonita", brincou.