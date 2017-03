Tombamento de carreta com produto químico interdita BR-116, sentido Curitiba

O tombamento de uma carreta com produto químico em Barra do Turvo (SP), interdita a BR 116, no km 560, pista Sul, na manhã desta segunda-feira (20). Não há vítimas, mas o congestionamento já atingiu cerca de 10 km no momento é de 4 km. Uma faixa foi liberada. Por medida de seguranca, no km 542 sul, Praca de Pedágio, foi interditado e há um congestionamento de 12km neste local.

A equipe da PRF em Barra do Turvo (SP) informa que uma faixa está liberada. A outra segue interditada até que a concessionária termine a limpeza. Neste momento, não há congestionamento em nenhum dos dois sentidos. O local do acidente fica a cerca de nove quilômetros da divisa entre São Paulo e Paraná.