Já classificado à semifinal, Atlético-MG busca marca inédita no Mineiro

VICTOR MARTINS BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Com 24 pontos em oito rodadas, o Atlético-MG é líder isolado do Campeonato Mineiro e única equipe com 100% de aproveitamento. Restando três rodadas para o término da primeira fase, o time alvinegro já está classificado à semifinal e com vantagem, pois já garantiu pelo menos o segundo lugar nesta fase inicial. Com URT, Cruzeiro e Caldense pela frente, o Atlético busca uma marca inédita no atual formato da competição. Desde que o Mineiro passou a ser disputado com os clubes se enfrentando numa fase inicial seguido por mata-mata, em 2004, jamais algum clube conseguiu fechar a primeira fase com 100% de aproveitamento. O Cruzeiro, em 2013, foi quem chegou mais perto. Foram dez vitórias e somente um empate nas 11 rodadas de primeira fase do Mineiro. O empate aconteceu diante do Guarani, de Divinópolis. Já o Atlético fez sua melhor campanha na fase inicial em 2012, quando somou 29 pontos, com nove vitórias e dois empates. Marca que o Cruzeiro também atingiu em duas oportunidades, em 2014 e 2016. "Nosso intuito é terminar o campeonato em primeiro lugar, para sempre decidir em casa e tirar proveito do empate nas fases seguintes. Mas é ir jogo a jogo. Depois ainda tem o clássico, é um jogo à parte. Mas a meta é classificar como primeiro geral e, quem sabe, quebrar recordes do campeonato", comentou o meia-atacante Luan. Desde 2012, quando foi campeão invicto, que o Atlético não termina a primeira fase do Mineiro na liderança. Naquele ano, o time comando por Cuca, somou oito vitórias consecutivas, até empatar o clássico com o Cruzeiro. Marca que a equipe de Roger Machado já atingiu e pode superar neste domingo, contra URT, no Independência. "Sem dúvida, esse é o grande objetivo. Estamos tentando manter essa liderança e estamos conseguindo, fazendo bons jogos. E é tentar manter, faltam poucas rodadas para acabar a primeira fase e a gente sabe que qualquer tipo de vantagem nas fases seguinte é importante. Então, vamos atrás dessa vantagem", completou o lateral esquerdo Fábio Santos. Um ponto positivo para o Atlético nesta disputa do Campeonato Mineiro é a o calendário folgado em relação à Copa Libertadores. O time alvinegro só volta a jogar pela competição continental após o encerramento da fase inicial do Estadual, dando a Roger Machado a possibilidade de sempre ter força máxima no torneio local.