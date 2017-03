Botafogo 'perde' Gatito e pode ter quarto goleiro em clássico contra Flu

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O confronto entre Botafogo e Fluminense, nesta quinta-feira (23), pode promover a estreia do goleiro Saulo, de 21 anos, no gol alvinegro. Em tese, ele é o quarto goleiro do elenco de Jair Ventura, mas uma sucessão de acontecimentos pode alçá-lo à meta justamente em um clássico. O ídolo Jefferson está lesionado e só deve voltar no segundo semestre. O atual titular Gatito tem feito ótimos jogos, por isso foi convocado para a seleção paraguaia e desfalca o Botafogo por mais de uma semana. Terceira opção, Helton Leite ainda se recupera de lesão muscular e não está garantido no clássico. É assim que a oportunidade pode cair no colo de Saulo. "É a vida, tem que estar preparado. Há sete meses eu era auxiliar. Tem que estar preparado", repete o técnico Jair Ventura em entrevista coletiva concedida no último domingo (19). Saulo se destacou na categoria sub-20 do Botafogo, mas no profissional nunca jogou um minuto sequer. Ele tem aparecido no banco de reservas desde 2014, ano em que teve ótimo desempenho na campanha do título estadual de juniores. Desde então Saulo já se concentrou com o elenco principal 18 vezes, sendo nove nesta temporada. Ficou no banco inclusive em duas partidas pela Copa Libertadores, quando Helton Leite e Gatito atuaram respectivamente nas vitórias sobre Olimpia e Estudiantes de La Plata. "Ainda não foi definido se ele vai jogar, por isso ainda não conversei. Mas já fizemos três amistosos para ele jogar, ter tempo de bola, porque isso é importante para o goleiro. Mas tem que estar preparado", cobra Jair Ventura. A resposta para o mistério do gol botafoguense deve começar a ser desvendado nesta segunda-feira (20). A expectativa é que Helton Leite treine novamente em campo, como tem acontecido desde o último dia 12.