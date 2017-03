Baptista se fortalece no Palmeiras com vitórias cruciais e mexidas no time

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bastante cobrado no início da temporada, Eduardo Baptista saiu fortalecido nos últimos jogos do Palmeiras. Justamente no período mais difícil, entre dois clássicos e um jogo de Copa Libertadores, a equipe palmeirense conseguiu três vitórias que dão confiança ao trabalho do substituto de Cuca no Palestra Itália: São Paulo, Jorge Wilstermann e, enfim, Santos. No último domingo, na Vila Belmiro, os palmeirenses obtiveram a virada por 2 a 1 nos minutos finais e colocaram sua marca no Campeonato Paulista: a três rodadas do fim da primeira fase, o Palmeiras está classificado, muito perto de garantir a primeira posição do Grupo B e também com a primeira posição geral após derrota do Corinthians. Pessoalmente, para Eduardo Baptista, a vitória na casa santista foi especial. Depois de ver o Santos ser melhor em boa parte do clássico, e nem mesmo com mudanças no intervalo a partir da entrada de Egídio conseguir mudar o panorama, ele apostou em Roger Guedes e Willian como cartadas finais. Os dois jogadores foram vitais na construção do placar: Roger criou os dois gols a partir de lances pessoais e Willian decretou a virada. A vitória construída no final já havia ocorrido na quarta-feira, contra o Jorge Wilstermann, o que indica uma equipe ainda em acabamento, mas também capaz de persistir o máximo possível pelo resultado. Naquele confronto, o lance do gol feito por Mina também mostrou a força do elenco e a estrela do treinador, pois foi criado por Keno e Roger Guedes, ambos acionados na fase final do duelo. Se os dois triunfos mais recentes foram marcados por dificuldades e gols no final, certamente é o duelo contra o São Paulo que deixou Eduardo Baptista e os torcedores palmeirenses mais satisfeitos. Com 3 a 0 sobre o time de Rogério Ceni, com direito a gol de cobertura feito por Dudu, o Palmeiras fez seu melhor jogo da temporada naquele dia. A convocação do atacante para a seleção brasileira, aliás, foi outra grande notícia para o alviverde na semana. Aliado do Palmeiras, que tem 100% de aproveitamento como mandante, o Allianz Parque agora pode dar ainda maior impulso ao treinador. Quarta-feira, contra o Mirassol, e sábado, diante do Audax, os palmeirenses tentarão ratificar sua ascensão com mais dois resultados positivos. Para esses jogos e ainda para a Ponte Preta, em Campinas na semana seguinte, Eduardo precisará também provar a força do elenco. Sem Dudu, Mina e Borja por conta das Eliminatórias e ainda sem Vitor Hugo (suspenso na quarta), oportunidades para os reservas vão se abrir. Um nome que pede passagem é Roger Guedes, que perdeu espaço após início de temporada instável, mas decisivo nos últimos dois confrontos.