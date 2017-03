Coreia do Sul barra temporariamente importação de frango da BRF

(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo da Coreia do Sul anunciou nesta segunda (20) que vai aumentar a fiscalização de carne de frango importada do Brasil e suspender temporariamente as vendas de produtos da BRF. As medidas ocorrem após a Operação Carne Fraca, da Polícia Federal, deflagrada na sexta-feira (17), que investiga um esquema de corrupção na fiscalização de frigoríficos no Brasil.

No anúncio, o Ministério da Agricultura sul-coreano informou que fornecedores brasileiros de carne de frango terão que enviar um certificado de saúde emitido pelo governo brasileiro.

O Brasil é o maior fornecedor de carne de frango para a Coreia do Sul. Segundo a agência Reuters, mais de 80% das 107.400 toneladas importadas pelo país asiático em 2016 vieram do Brasil. Quase metade disso foi vendida pela BRF, uma das empresas investigadas na Operação Carne Fraca. A BRF nega irregularidades.

UNIÃO EUROPEIA

Neste fim de semana, a União Europeia pediu que o governo brasileiro responda com urgência o pedido de esclarecimentos sobre a Operação Carne Fraca. Na segunda-feira (20), autoridades europeias devem debater a eventual necessidade de restringir a importação de carne do Brasil. Hoje, a UE compra carne bovina e de frango do país (a entrada de carne suína é bloqueada).