Congestionamento chega a 142 quilômetros em Curitiba

O trânsito de Curitiba está ainda mais congestionado em Curitiba com com a greve do transporte coletivo, que entra nesta segunda (20) no sexto dia. Segundo dados do MapLink, às 8 horas eram 142 quilômetros de vias congestionadas em Curitiba, índice maior que o registrado nos outros dias da greve.

Greve entra no 6º dia. Para Urbs, sindicato não cumpre frota mínima

Normalmente, de acordo com o MapLink, a média de ruas congestionadas para as 8 horas da manhã em Curitiba no mês de março é de no máximo 94 quilômetros.

Às 9 horas, a situação melhorou um pouco, com 100 quiômetros de congestionamento.

Veja aqui a lista de ruas com trânsito intenso e livres na manhã desta segunda

Também às 8 horas da manhã, eram 68 corredores congestionados e 23 em que o trânsito fluía. Na lista dos engarrafados, estavam as principais ligações para o centro da cidade: avenida Manoel Ribas, avenida Cândido de Abreu, rua João Gualberto, avenida Presidente Kennedy, rua Ubaldino do Amaral e a rápida do Portão/Capão Raso.