Noruega é o país mais feliz do mundo; Brasil aparece em 22º

A Noruega passou a Dinamarca e foi eleita o lugar mais feliz do mundo, de acordo com um estudo divulgado, nesta segunda-feira (20), pela Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável (SDSN, na sigla em inglês), agência da Organização das Nações Unidas (ONU).

A análise, chamada Relatório Mundial da Felicidade, traz ainda o Brasil entre as nações mais felizes do planeta, ocupando a 22ª posição do ranking, mas o país caiu cinco posições em relação a 2016, quando apareceu em 17º.

Entre os cinco países mais felizes do mundo estão, do primeiro ao quinto lugar: Noruega, Dinamarca, Islândia, Suíça e Finlândia. A República Centro-Africana foi apontada como a nação menos feliz do planeta.

De forma geral, os países da Europa Ocidental e da América do Norte dominaram as mais altas colocações do ranking. Os Estados Unidos e o Reino Unido ficaram, por exemplo, nas colocações de 14ª e 19ª, respectivamente.

Veja aqui o relatório completo

Por outro lado, as últimas colocações ficaram com países da África Sub-Saariana e aqueles tomados por conflitos internos e guerras. A pior colocada, a República Centro-Africana, está em conflito civil desde 2013, marcado pela disputa entre a coalizão muçulmana ex-Séleka e a milícia cristã anti-Balaka. A Síria também aparece entre as piores colocações, em 152ª.

A pesquisa consulta, por ano, mais de mil pessoas que vivem nos 155 países que compõem a lista. A elas é feita a seguinte pergunta: "Imagine uma escada com degraus numerados de 0, na parte mais baixa, a 10, na mais alta. O topo da escada representa a melhor vida possível para você. A base representa a pior vida possível para você. Em qual degrau dessa escada você diria que se sente neste momento?".

O objetivo da pesquisa — que também analisa como o crescimento econômico, a expectativa de vida, a percepção da corrupção na política e outros fatores que influenciam na felicidade da população — é incentivar as nações a enfrentar a desigualdade e conservar o meio ambiente, independentemente de suas riquezas.

A divulgação do relatório nesta segunda-feira acompanha a celebração do Dia Mundial da Felicidade, comemorado em 20 de març