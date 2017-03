UE pode suspender empresas investigadas na Operação Carne Fraca

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Comissão Europeia afirmou nesta segunda (20), em coletiva de imprensa, que está monitorando as importações de carne brasileira e que as empresas envolvidas na Operação Carne Fraca podem ter o acesso ao mercado da União Europeia suspenso. "A Comissão garantirá que quaisquer dos estabelecimentos implicados na fraude sejam suspensos de exportar para a UE", disse um porta-voz da Comissão Europeia a jornalistas. Segundo o órgão, o escândalo revelado pela Polícia Federal não impactará outras negociações entre a União Europeia e o Mercosul. Os blocos trabalham para fechar a acordos de livre comércio. Deflagrada na última sexta (17) pela Polícia Federal, a Operação Carne Fraca investiga um esquema de corrupção na fiscalização de frigoríficos no Brasil. Após a divulgação da operação, a União Europeia enviou ao Brasil um pedido de esclarecimentos sobre a operação.