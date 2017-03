Maracanã receberá estreia do Fluminense na Sul-Americana

SÉRGIO RANGEL RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Fluminense será o segundo clube neste ano a operar o Maracanã. A diretoria do clube carioca fechou um acordo com a Odebrecht para realizar no estádio a partida de estreia do time na Copa Sul-Americana. O jogo contra o Liverpool, do Uruguai, está marcado para o dia 5 de abril. O Fluminense negocia agora detalhes da operação da partida. A última vez que o clube jogou na arena foi em novembro do ano passado, quando empatou com o Atlético-PR, por 1 a 1, pelo Brasileiro-16. No dia 8, o Flamengo lotou o estádio (54.052 pagantes) na sua estreia na Libertadores-2017. A partida marcou também a reabertura em 2017 do Maracanã, que passou dias abandonado. Apesar do sucesso de público, o clube obteve apenas R$ 638 mil de lucro -17,5% da renda do jogo (R$ 3,6 milhões). De acordo com o borderô da partida, o Flamengo gastou de R$ 1,7 milhão para preparar o estádio, que começou o ano abandonado. Com contrato com a Odebrecht, o Fluminense terá um custo bem menor para organizar o jogo. O clube vai operar também as lanchonetes do estádio. Vasco e Botafogo tentaram fazer o clássico de último domingo no estádio, mas desistiram por causa das altas taxas. O jogo foi realizado no Engenhão. O aluguel pontual do estádio foi a solução encontrada pelos clubes cariocas para jogar no Maracanã durante o longo período de venda dos ativos do consórcio que administra a arena. No início de fevereiro, o Palácio Guanabara liberou a Odebrecht para negociar com duas empresas francesas (GL Events e Lagardère) interessadas no estádio. As duas já fizeram suas propostas, mas ainda não obtiveram resposta da empreiteira envolvida na Lava Jato. No dia 7, o TCE (Tribunal de Contas do Estado) do Rio determinou o arresto dos recursos obtidos com a nova venda da concessão do Maracanã. A Odebrecht quer cerca de R$ 60 milhões para deixar o negócio.