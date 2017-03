Há mais de um ano sem jogar, Dedé antecipa que será relacionado no Cruzeiro

ENRICO BRUNO BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Nas últimas semanas, o técnico Mano Menezes e os companheiros de equipe não esconderam a ansiedade do zagueiro Dedé em voltar a jogar futebol. E este momento parece finalmente ter chegado. O defensor sequer esperou a lista de relacionados do Cruzeiro para a partida contra o Joinville, nesta terça-feira (20), pela Primeira Liga. Em sua rede social, o zagueiro se antecipou e garantiu que estará de volta aos campos. "É difícil até descrever o que estou sentindo neste momento, a emoção que estou sentindo neste momento é enorme, coração tá a milhão. Que alegria olhar esta lista e ver meu nome entre os convocados. É com lágrimas nos olhos que venho agradecer primeiramente a Deus, por nunca me abandonar, a Nossa Senhora de Aparecida, pela proteção e bênção, agradecer também a toda minha família por sempre dobrar os joelhos para rezar por mim, aos amigos, por todos os dias estarem mandando suas energias positivas para que eu tenha força nesta minha difícil luta, a todo o departamento médico do Cruzeiro, por toda dedicação e entrega diária e a toda a torcida cruzeirense, por sempre acreditar em mim e torcer para que este dia chegasse!", escreveu o defensor em seu perfil no Instagram. A última partida de Dedé pelo Cruzeiro aconteceu no dia 28 de fevereiro de 2016. Na ocasião, o time enfrentou o América-MG e o defensor saiu lesionado com uma fratura na patela do joelho direito. A princípio, os médicos esperavam pelo retorno em até seis semanas, mas a previsão atrasou demais e o jogador ficou mais de um ano sem jogar. "Muito feliz, eu estava em casa, assim que a acabou o jogo [contra o Tombense], passaram a lista de relacionados. Eu estava nessa expectativa de voltar a ser relacionado, de sentir aquela emoção de saber que vai vestir uma camisa de jogo. Fiquei muito emocionado, foi um momento de muitas reflexões, aprendizado e de muitas coisas importantes durante este tempo parado", comentou Dedé, já nesta manhã de segunda-feira, em sua entrevista coletiva na Toca da Raposa II. Nesta manhã de segunda-feira, o Cruzeiro fecha a preparação para enfrentar o Joinville. Somente após a atividade é que Mano Menezes irá liberar a lista de jogadores relacionados. Já classificado na competição, o treinador adiantou que irá utilizar uma equipe mista no sul do país. Mesmo sem saber se e quanto tempo jogará, Dedé garante que pode atuar os 90 minutos. "Tem coisa que é só dentro de campo, nunca tive problema físico, nem lesões musculares. Então depende do que eu vou mostrar, do que será o jogo. Estou confiante, treino com o grupo há um mês. Trabalhei bastante a parte física, me sinto preparado para jogar os 90 minutos".