Professores da rede municipal de Curitiba param nesta terça

Os professores da rede municipal de ensino de Curitiba retomam nesta terça-feira (21) a greve da categoria. A decisão foi tomada em assembleia no dia 16 de março. Na pauta de reivindicações, a implantação de plano de carreira e novas contratações para suprir a demanda deixada por aposentadorias.

Para marcar a paralisação, os professores marcaram um ato na Praça Nossa Senhora da Salete, no Centro Cívico, a partir das 9 horas desta terça. Uma reunião entre o Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Curitiba (Sismmac) e a Prefeitura de Curitiba acontecerá às 9 horas no Edifício Delta.

Hoje, as escolas e creches funcionam normalmente.