Greca pede que TRT antecipe audiência sobre greve do transporte coletivo

(foto: Franklin de Freitas)

O prefeito Rafael Greca postou uma nota em seu Facebook nesta segunda-feira (20) apelando ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT) que antecipe a audiência marcada para terça (21) para hoje “para atender a aflição dos curitibanos" prejudicados pela greve dos motoristas e cobradores, que já está no sexto dia.

Na nota, Greca disse que não repassou o aumento da tarifa aos empresários porque nenhum deles, de acordo com o prefeito, cumpriu o planejado. “Até agora nenhum empresário recebeu nada do aumento da tarifa e nem receberá, se não cumprir o que planejamos. Palavra de Prefeito.”

Segundo Greca, o combinado é que as empresas desistam das ações contra a prefeitura e cubram o reajuste dos funcionários. “Enquanto isto não acontece, a diferença entre a tarifa técnica (R$ 3,66) e a tarifa cobrada (R$4,25) – está sendo armazenada no FUC – Fundo de Urbanização de Curitiba. Nosso objetivo é juntar recursos para promover o reequilíbrio do sistema sucateado; fazer frente às despesas com até 6% de reajuste com salários motoristas e cobradores após o dissídio retroativo a 1º de fevereiro; renovar a frota existente e ainda aumentá-la – no eixo norte sul – com a compra de 24 bi-articulados padrão euro6”, disse o prefeito