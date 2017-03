Marcelo Crivella é diagnosticado com tumor na próstata

(foto: Agência Brasil)

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB), está com um tumor na próstata. O diagnóstico foi confirmado por sua assessoria de imprensa, mas não foi informado se o tumor é benigno ou maligno. A equipe do prefeito informou apenas que se trata de um "pequeno tumor com diversas opções de tratamento não necessariamente cirúrgico".

Segundo o jornal "O Globo", Crivella recebeu o resultado de biópsia na semana passada, que identificou um nódulo de dois milímetros. Ele teria dito que, por enquanto, se trataria apenas com medicamentos e que se fosse necessário cirurgia, seria algo pequeno. Em nota, a Prefeitura do Rio informou que "Crivella está em perfeita saúde e trabalhando normalmente".