Exposição reúne ilustrações do jornal Cândido

(foto: Divulgação AEN)

Está em cartaz no hall térreo da Biblioteca Pública do Paraná (BPP) a mostra Retrato de um Artista, que reúne ilustrações publicadas no jornal literário Cândido, editado pela instituição desde 2011. São 30 desenhos de escritores consagrados da literatura nacional e mundial, produzidos por 20 ilustradores brasileiros de destaque na imprensa e no mercado editorial.



Os trabalhos também foram compilados em um livro, editado pelo selo Biblioteca Paraná, da Secretaria de Estado da Cultura. A exposição faz parte da programação especial dos 160 anos da BPP e pode ser visitada até 12 de maio.



Retrato de um Artista resgata trabalhos produzidos originalmente para uma seção homônima do jornal Cândido, em que ilustradores desenhavam escritores com total liberdade, a partir de sua leitura particular. Estão representados no livro e na mostra autores como Miguel de Cervantes, Ernest Hemingway, Dalton Trevisan, Hilda Hilst e J. D. Salinger, entre outros. Benett, Pedro Franz, Allan Sieber, Theo Szczpanski, André Ducci e Marina Moraes são alguns dos artistas gráficos que participaram do projeto.



O LIVRO - Produzido pelo Núcleo de Edições da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná, o livro Retrato de um Artista é composto por 30 lâminas, em formato 30 por 42 centímetros (A3), acondicionadas dentro de uma caixa. O material foi distribuído para todas as bibliotecas públicas do Estado e está à venda na Direção da BPP, no 3º andar, por R$ 35.



Serviço:



Exposição Retrato de um Artista



Até 12 de maio



De segunda a sexta, das 8h30 às 20h; aos sábados, das 8h30 às 13h



Hall térreo da Biblioteca Pública do Paraná (Rua Cândido Lopes, 133, Centro - Curitiba)



Entrada Franca



Informações: (41) 3221-4917