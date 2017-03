Países barram temporariamente carne do Brasil após operação da PF

DIOGO BERCITO MADRI, ESPANHA (FOLHAPRESS) - Países importadores anunciaram restrições à compra de carne brasileira após o início da Operação Carne Fraca, que investiga um esquema de corrupção na fiscalização de frigoríficos. A Comissão Europeia, braço Executivo da União Europeia, pediu na segunda-feira (20) que as autoridades brasileiras suspendam as empresas exportadores investigadas pela Polícia Federal. O pedido foi feito para efeito imediato, segundo Enrico Brivio, porta-voz para assuntos de segurança alimentar. "Era importante agir no momento", disse à reportagem. "Queremos ter certeza de que apenas a carne com o controle apropriado chegará ao mercado europeu." A União Europeia também pediu que todos os seus Estados-membros incrementem o monitoramento da carne brasileira que chegue ao bloco econômico —um representante da Comissão Europeia afirmou que isso é de praxe nessas situações. Na sexta-feira, o Executivo europeu enviou uma nota oficial ao governo brasileiro pedindo esclarecimentos e uma lista das empresas envolvidas na investigação, com intensa troca diplomática no final de semana. A União Europeia pediu, ainda, detalhes sobre produtos dessas firmas que estejam a caminho do bloco. Não há, porém, nenhum alerta quanto à carne que já está no mercado europeu. IMPORTADORES A UE é um dos principais compradores da carne brasileira —entre os importadores de carne bovina, o bloco lidera ao lado de Hong Kong, China, Egito, Rússia e Irã. A China também confirmou que suspendeu temporariamente desde o domingo (19) as importações. Medidas semelhantes foram tomadas pelo Chile, cujo Ministério da Agricultura anunciou na segunda-feira que está barrando temporariamente a compra da carne. A Coreia do Sul, por sua vez, intensificou as fiscalizações da carne de frango importada do brasil, banindo temporariamente a BRF, maior produtora de carne de frango do mundo. A BRF diz não ter sido notificada. O ministro Blairo Maggi (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) criticou a PF por "erros técnicos" cometidos na Operação Carne Fraca, que levou o presidente Temer a convocar uma reunião de emergência no Palácio do Planalto neste domingo (19).