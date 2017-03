Corinthians anuncia renovação de Rodriguinho até dezembro de 2019

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Anteriormente válido até dezembro deste ano, o vínculo entre Rodriguinho e Corinthians foi ampliado até o fim de 2019. O jogador recebeu reajuste salarial e luvas pelo novo contrato. O acerto com o jogador de 28 anos foi anunciado nesta segunda-feira. O meio-campista, que tornou-se titular da equipe corintiana na temporada passada, chegou a receber uma proposta do Fenerbahce nas primeiras semanas deste ano. O Corinthians, entretanto, recusou a investida dos turcos. Rodriguinho chegou ao Corinthians em outubro de 2013, quando Tite estava no comando do time. Nos anos seguintes, o atleta foi emprestado ao Grêmio e ao Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos. Ele foi reintegrado ao elenco corintiano em meados de 2015 e tornou-se peça importante do time na campanha do título brasileiro, quase sempre entrando nas etapas finais das partidas. Na atual temporada, Rodrigunho entrou em campo 11 vezes e foi às redes em duas oportunidades, contra a Caldense (1 a 0) e o Luverdense (2 a 0), ambas pela Copa do Brasil. No total, o jogador soma 92 jogos com a camisa alvinegra, com 15 gols marcados.