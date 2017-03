Prefeitura faz operação para colher amostras de carne em Curitiba

(foto: Franklin Freitas)

Uma operação de fiscais da prefeitura Municipal está nas ruas de Curitiba para colher amostras de carne e embutidos comercializados em hipermercados e estabelecimentos de embutidos. A ação tem como meta verificar se no comércio da capital há produtos das marcas oriundas dos 21 frigoríficos denunciados pela Operação Carne Fraca, deflagrada na última sexta-feira, 17, pela Polícia Federal e que apurou a existência de um esquema gigantesco de venda da carnes adulteradas.

As amostra colhidas serão encaminhadas do Laboratório Central do Estado (Lacen) para análise, segundo as informações da Diretora do Departamento de Saúde Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde, Rosana Zappe. "Essa é uma ação pontual para colher amostra em função desta Operação Carne Fraca", disse.