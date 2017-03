Em novo 'Power Rangers', personagem terá dúvidas sobre sua sexualidade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O novo filme dos "Power Rangers", que estreia no Brasil na quinta (23), terá o primeiro personagem protagonista LGBT em um filme de super-herói. O diretor do longa, Dean Israelite, revelou para a revista norte-americana "The Hollywood Reporter" que Trini, a Ranger Amarela, tem dúvidas sobre sua sexualidade. "Ela está se questionando muito sobre quem é. Ela ainda não entendeu muito bem o que está acontecendo (...) essa cena serve para dizer que está tudo bem. O filme está dizendo 'tudo bem' para todas as crianças que estão tentando entender quem são e querem encontrar sua tribo", disse o diretor.