O time do Piriri (foto: Divulgação)

Com média de cinco gols por jogo, aconteceu no último sábado a rodada inaugural do Campeonato Amigos da Bola, mostrando que os atacantes começaram a competição afiados.



Em jogo matinal, no Estádio Francisco Muraro, o Juventus Campo Cumprido ia fazendo bonito ao vencer a forte equipe do Operário Ahú, por 2 a 0, até os dez minutos iniciais do segundo tempo, mas acabou tomando a virada e foi derrotado por 5 a 2.

O Campeonato Amigos da Bola (CAB) é uma competição de futebol de campo amador que acontece em Curitiba desde 2010. A ideia de fazer este campeonato surgiu da necessidade de se estabelecer entre diversos times amadores de Curitiba, uma agenda de jogos para o ano todo. Através do CAB foi possível organizar um calendário único de partidas entre os times que já se conheciam, tinham bom relacionamento (por isso Amigos da Bola) e que já vinham jogando entre si.



Já no aconchegando Estádio Monte Bérico, Vera Cruz e Passaúra fizeram jogo bastante movimentado, com Vera Cruz sempre à frente do placar com a vantagem de dois gols a zero no término do primeiro tempo, marcando o terceiro tento na segunda etapa, mas a equipe do Passaúra reagiu, chegou a marcar dois gols, e foi toda pressão nos minutos finais do jogo, desperdiçando várias oportunidades de empatar.



Mas o destaque mesmo da rodada foi o Sampdoria que após um ano licenciado voltou com a corda toda e goleou a equipe da Cometa por 6 a 0, no jogo das 16 horas, no campo do Flamengo.



No Iguaçu, Estádio Egidio Ricardo Pietrobelli, um jogo de grandes lances e muita emoção entre Piriri e o estreante Squadra Azzurra, com o primeiro fechando o primeiro tempo vencendo por um a zero, ao início da segunda etapa marcou o segundo e tudo parecia encaminhado, quando em reação fulminante o Squadra Azzurra surpreendeu, mostrando muita qualidade de seus jogadores e acabou virando o placar, em jogo de onze gols e placar final de 6 a 5 para o Squadra. No jogo de fundo, vitória magra do Butantã, pelo placar mínimo, em jogo morno, contra a bem entrosada equipe do Povo da Bola.



A próxima rodada acontece sábado, dia 25, com a estreia da equipe do Michelangelo’s.



RESULTADOS DA 1ª RODADA

Juventus Campo Comprido 2 x 5 Operário Ahú

Vera Cruz 3 x 2 Irmãos Passaúra

Sampdoria Futebol 6 x 0 Cometa

Piriri 5 x 6 Squadra Azzurra

Butantã 1 x 0 Povo da Bola