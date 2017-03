Processo contra Lula tem pausa de um mês nas audiências em Curitiba

Redação Bem Paraná com Blog Por Dentro da Lava Jato

20/03/17 às 15:12 Redação Bem Paraná com Blog Por Dentro da Lava Jato

As audiências de um dos processos contra o ex-presidente Lula, que tramita na Justiça Federal do Paraná, só serão retomadas daqui um mês. Os depoimentos das testemunhas de defesa foram encerrados no último dia 15.

O próximo passo, agora, é interrogar os sete réus. A primeira audiência está marcada para o dia 20 de abril, ou seja, será um mês inteiro sem grandes movimentações no processo.

Leia mais no Blog Por Dentro da Lava Jato