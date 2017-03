Gata vítima de atropelamento é operada e aguarda adoção

Na noite da última sexta-feira, 17 de março, a Sociedade Protetora dos Animais de Curitiba (SPAC) recebeu pedido de ajuda para um cavalo que estaria caído há 3 dias em um terreno baldio na Rua dos Pinheiros, bairro Bosque Centenário, no município de Piraquara. Solicitamos atendimento do Hospital Veterinário Equivet e apoio da Polícia Militar (PM). O animal estava em estado terminal, com larvas pelo corpo e em muito sofrimento. Como não havia possibilidade de recuperação, ele foi eutanasiado.

A responsável pelo animal estava no local quando a vizinhança pediu ajuda e foi embora antes de chegarmos ao local. Registramos ocorrência com a PM. Quem tiver informações da responsável deve entrar em contato com a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) pelo telefone 41 3251-6200 para que ela responda por crime ambiental, negligência por não prestar socorro ao animal.

A SPAC se responsabilizou pelo atendimento veterinário junto ao Hospital Veterinário Equivet no valor de R$ 691,47, ainda em aberto.

A gatinha Ariel chegou a SPAC na semana passada vítima e atropelamento com fratura de mandíbula. Foi operada pela Dra. Andreza Campos e se recupera bem. Está comendo alimento pastoso e tomando medicações. Logo será castrada. Pode continuar a recuperação em um novo lar.