Exposição comemora o dia internacional da felicidade

(foto: Divulgação)

O Shopping Mueller recebe entre os dias 20 e 26 de março uma exposição de 20 fotos de ex-pacientes do Hospital Nossa Senhora das Graças. A mostra é uma homenagem ao Dia Internacional da Felicidade, e exibe fotos no estilo “antes e depois” de pacientes do hospital que venceram a leucemia. Cada foto será acompanhada de um breve histórico do paciente, incentivando as pessoas a doarem sangue e a cadastrarem a sua medula óssea. A mostra fica no piso L1 do mall e é gratuita.

As fotos foram tiradas durante a gravação do vídeo ‘Stronger’ em 2012 e do vídeo ‘NOVO Stronger’ em 2017. Os vídeos retratam a vida pós-tratamento de leucemia, mostrando a cura, o desenvolvimento e a felicidade. A mensagem dessa vez é falar que o transplante de medula óssea salva vidas. O Stronger 2 será lançado na segunda-feira, 20 de março, Dia Internacional da Felicidade, às 19h, no Shopping Mueller, sendo publicado, posteriormente, no canal do Youtube Stronger Brasil.

O Hospital Nossa Senhora das Graças - HNSG é um dos maiores centros de saúde do Estado. Todos os anos o hospital abraça uma causa social com o objetivo de conscientizar a população em relação a uma boa ação que gere impacto na sociedade.

Sobre o vídeo

Como exemplos de superação, ex-pacientes foram as estrelas do vídeo viral “Stronger”, gravado no Hospital Nossa Senhora das Graças em 2012 com o propósito de sensibilizar possíveis doadores de medula óssea, e foi inspirado em uma gravação realizada com pacientes do Seattle Children`s Hospital, nos Estados Unidos.

Atualmente curados, eles resolveram voltar ao Hospital Nossa Senhora das Graças para regravar o vídeo e mostrar como a doação de sangue e da medula óssea pode fazer a diferença no tratamento de quem está tentando vencer a doença. As cenas foram gravadas nos mesmos locais do Stronger 1, com roupas e gestos semelhantes, inspiradas no estilo de fotos “antes e depois” - sucesso nas redes sociais.