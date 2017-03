São Paulo ultrapassa índice mínimo necessário para desligar sinal analógico

Uma pesquisa da Kantar Ibope, realizada na última semana, indica que 6,5 dos 6,9 milhões dos domicílios de São Paulo, o equivalente a 94% dos 93% exigidos como mínimo, já estão habilitados para receber o sinal digital. Estamos considerando um universo de 20 milhões de pessoas ou algo que equivale, por exemplo, a duas vezes o tamanho de Portugal e que assegura o desligamento do analógico para o próximo dia 29, em acordo com o cronograma estabelecido pelo Ministério das Comunicações. Na segunda-feira que vem, 27, vai sair o número do Ibope Inteligência, que é aquele que realmente vale para ratificar a decisão. O desligamento de São Paulo no prazo estabelecido, ao contrário de Rio Verde e Brasília que sofreram pequenos atrasos, é considerado o mais importante de todo o processo, pela dimensão dos seus números e por todos os fatores que o cercam, inclusive por acontecer em meio a uma crise econômica.

TV Tudo

Importante colocar

A base da pesquisa realizada pelo Kantar Ibope, que indicou os números acima citados, é a mesma utilizada para apurar os índices de audiência. A do Ibope Inteligência, embora se aproxime muito, tem alguns critérios diferentes.

Antes tarde...

Depois de sete meses no ar, a equipe do “Fofocalizando” recebeu o aviso que todos serão contratados pelo SBT em abril. Isso porque somente agora a casa entendeu que o produto “fidelizou na grade”.

Deu a cara (1)

Em se tratando de Tony Ramos ninguém podia esperar uma atitude diferente. Ontem pela manhã, ele atendeu a Jovem Pan e deu todas as explicações necessárias para a sua participação como “garoto propaganda” da Friboi, uma das empresas envolvidas no escândalo da carne.

Deu a cara (2)

Tony Ramos foi corajoso e respondeu todas as perguntas dos jornalistas da mesa, como Joseval Peixoto e companhia bela. Aliás, quem conhece a história desse ator sabe muito bem o que ele representa como profissional e figura humana. Se tentar jogar nas suas costas, uma responsabilidade que não tem, é que é uma grande covardia.

Está confuso

Data hoje, ninguém sabe até agora quem irá apresentar o novo “Show do Milhão” no SBT. Será que vai ser a Patrícia Abravanel? Será que vai ser o próprio Silvio Santos? Ou nenhuma das alternativas?

O que está acontecendo?

Na semana passada, duas das mais antigas produtoras do “Programa Silvio Santos”, Sonia Mello e Silvana Moreno, as duas com mais de trocentos anos de casa, foram afastadas das suas funções. No lugar delas colocaram duas estagiárias: Marina Celis e Gabriela Machado. O clima, nos interiores da produção, está bem esquisito.

Atenção, atenção

Entre as emissoras que compõem o Simba – SBT, Record e Rede TV! - já não existe unanimidade em bater de frente com as operadoras e deixar de ceder o sinal a partir do dia 29. Record e SBT, por exemplo, já concluíram que terão muito mais a perder que a Rede TV!, por exemplo.

Nomes certos

Novela do Walcyr Carrasco, que vem depois de “A Força do Querer”, já tem boa parte do seu elenco escalado, com destaque para os nomes de Fernanda Montenegro, Marieta Severo, Bianca Bin, Sérgio Guizé, Glória Pires e Nathália Timberg. Só o título definitivo é que ainda não existe.

Divulgação





Porta-retrato

Na terceira temporada de “Mister Brau”, no ar partir de 18 de abril, Carlito (Sérgio Rufino), Egídio (Leonardo Lima) e Lia (Brunna Oliveira) entram de vez para a família Brau. Eles serão adotados por Michelle (Taís Araújo) e Brau (Lázaro Ramos).

O tipo

Dona Thalia – vou beijar muuuito!, vivida por Cláudia Rodrigues, é a personagem que a Globo negocia para Tatá Werneck na próxima edição da “Escolinha do Professor Raimundo”. As gravações do programa serão retomadas em junho.

Fugiu da escola

Aí o narrador do SporTV fala dos 25 gols marcados nos cinco jogos disputados no campeonato catarinense e pede ao Roger Flores, no “Troca de Passes”, fazer a média por partida. E ele, no alto dos seus conhecimentos matemáticos, chega à média de 3 – “25 por 5 dá 3, não é isso?”. Então tá.

Globo/Sergio Zalis





Último capítulo

A Globo exibe nesta terça-feira o último capítulo de “Sol Nascente”. Os atores, entre eles Letícia Spiller e Marcello Novaes, vão acompanhar o desfecho em um restaurante do Projac, e não mais no cenário do Rota 94. Spiller terá alguns dias de férias e logo depois iniciará seu trabalho em “Os Dias Eram Assim”, produção das 23h.

Bate – Rebate

. Rodrigo Faro tem que acender uma vela por dia ao Geraldo Luís...

... A entrega do “Domingo Show” para o “Hora do Faro” nunca é inferior a 12, na Grande São Paulo ...

... Neste último final de semana foi de 14 pontos...

. ...A verdade é que hoje um dos maiores acertos da Record é o Geraldo Luís contando história na hora do almoço...

... Ele, sozinho, acaba resolvendo o problema de todo o domingo.

. O ator João Velho, filho da Cissa Guimarães, vai entrar em “O Rico e Lázaro” na Record. Madai é o nome do seu personagem.

.O cenário do “Metrópolis”, da Cultura, a partir desta terça-feira passa a apresentar obras de Alex Flemming, Marcello Nitsche e Nicolas Vlavianos.

. Os telejornais da Globo em São Paulo passam a exibir semanalmente, a partir desta quarta-feira, dia em que se comemora o Dia Mundial da Água, a quarta edição da série “Rios de São Paulo”.

. Ainda em SP, o “Encrenca” da Rede TV!, exibido entre 20h e 22h30, marcou 5,7 pontos. Dados do Ibope.

. Já o “Pânico” da Band, no ar das 21h45 à 0h30, deu 4,4.

C´est fini

A série “Fui Bandido”, parceria do Multishow com o AfroReggae, traz a história de oito ex-criminosos que cumpriram pena e recomeçaram suas vidas. Estreia prevista para junho.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!