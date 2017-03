Coritiba cobra do Corinthians pagamento por Kazim

Kazim: três gols pelo Coritiba em 2016 (foto: Arquivo Bem Paraná)

O Coritiba estuda entrar na Justiça para receber R$ 1,25 milhão. O valor é referente à venda do atacante Kazim ao Corinthians, efetuada no final de 2016. Segundo o clube paranaense, a equipe paulista ainda não pagou nenhuma parte do acordo.

A venda foi parcelada e o Corinthians ainda não pagou a entrada e nem a primeira parcela, segundo explicou o gerente de futebol do Coritiba, Alex Brasil. “Não pagaram nem a entrada e nem a primeira”, disse, para a rádio Transamérica. Essas duas partes somam cerca de R$ 500 mil.

A ideia inicial do Coritiba é conversar com os dirigentes do Corinthians e tentar uma resolução amigável. Caso não tenho uma resposta satisfatória, o clube paranaense irá entrar com ação judicial para receber esse valor.

No Corinthians, Kazim disputa posição com Jô. Em dez jogos, o inglês naturalizado turco marcou um gol. O atacante sofreu uma lesão no jogo com o Luverdense, na última quinta-feira, pela Copa do Brasil, e está em recuperação. Pelo Coritiba, Kazim fez 25 jogos e marcou três gols em 2016.