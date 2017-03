FBI recupera uniforme de Tom Brady que foi furtado após o Super Bowl

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A NFL (liga de futebol americano dos Estados Unidos) anunciou nesta segunda-feira (20) que uma investigação conduzida pelo FBI localizou e recuperou o uniforme utilizado por Tom Brady no último Super Bowl. Segundo o comunicado, o item estava em posse de uma pessoa credenciada para o evento como mídia internacional. Trata-se de um jornalista mexicano cujo nome não foi divulgado. Cercas de 5.700 profissionais de imprensa receberam credenciais para o evento. A maior parte foi para o México, onde a NFL tenta impulsionar os fãs do esporte. A população do país é de cerce de 123 milhões de pessoas. Em novembro do ano passado, Oakland Raiders e Huston Texans se enfrentaram no estádio Azteca, no México. Na próxima temporada, os Raiders voltarão a solo mexicano para duelo contra o New England Patriots, de Tom Brady, na Cidade do México. "Orgulhoso da Polícia de Houston que localizou a camisa de Brady e ela foi recuperada com a ajuda do FBI e autoridades mexicanas", escreveu o delegado da polícia de Huston, Art Acevedo, em seu Twitter. MVP da partida contra Atlanta Falcons, o quarterback do New England Patriots revelou após a conquista que a camisa utilizada no jogo havia sumido no vestiário. Ela chegou a ser avaliada em 500 mil dólares (R$ 1,5 milhão). A investigação ainda localizou um outro uniforme de Brady, utilizado no Super Bowl de 2015. O FBI não revelou onde a camisa foi encontrada, mas afirmou ao jornal "The New York Times" que as investigações irão continuar. VEJA O COMUNICADO "Com a cooperação da equipe de segurança da NFL e do New England Patriots, o FBI e outras autoridades, o uniforme usado por Tom Brady no Super Bowl do mês passado foi recuperado. Durante a investigação também foi recuperado o uniforme de Brady durante a vitória sobre o Seattle Seahawks em 2015. Os itens foram encontrados em posse de um membro credenciado da mídia internacional".