Jorginho pode ser contratado pelo Coritiba, diz blog

Jorginho: demitido pelo Vasco em fevereiro (foto: Divulgação/Vasco.com.br/Thiago Moreira)

O Blog Oras Bolas, do site Goal.com, afirmou que o técnico Jorginho pode ser contratado pelo Coritiba nos próximos dias. “O Coritiba está perto de anunciar a contratação de Jorginho. O Blog Ora Bolas apurou que a negociação com o treinador está avançada e deve ser fechada nas próximas horas. Aos 52 anos, o ex-comandante de Vasco e Ponte Preta chegará ao clube paranaense para assumir o cargo deixado por Paulo César Carpegiani, demitido no fim de fevereiro depois da eliminação na Copa do Brasil”, informou o blog.

O Coritiba demitiu o técnico Carpegiani em 27 de fevereiro, após derrotas no Paranaense e eliminação na Copa do Brasil. Desde então, a equipe vem sendo comandada pelo interino Pachequinho.