Barrios tem lesão detectada e desfalca Grêmio em dois jogos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A estreia de Lucas Barrios como titular do Grêmio rendeu lesão. Nesta segunda-feira (20), o clube anunciou que o centroavante teve diagnosticado um edema na coxa direita. Com isto, o camisa 18 vira desfalque nos jogos diante de Novo Hamburgo e Juventude, pelo Campeonato Gaúcho. Barrios fez o primeiro jogo como titular no domingo, diante do Veranópolis, mas saiu antes do apito final justamente pelo desconforto. A reavaliação médica confirmou a lesão. Contratado em 22 de fevereiro, Lucas Barrios já disputou quatro jogos pelo Grêmio. Nos três primeiros, entrou durante a segunda etapa. A estreia foi diante do Internacional, na Arena. O edema na coxa não só atrapalha a sequência de Barrios como os planos de Renato Gaúcho. Na ausência de Miller Bolaños, convocado pela seleção do Equador, o treinador poderia dar ritmo ao reforço ex-Palmeiras como titular. O Grêmio enfrenta no Novo Hamburgo na quarta-feira (22) e o Juventude no domingo (26). Com 13 pontos, o Tricolor é terceiro colocado no Campeonato Gaúcho.