Com as redes sociais gratuitas os sites ainda são importantes?

Com a entrada de diversos tipos de redes sociais gratuitas no mercado muitos empreendedores se perguntam se ainda é necessário ter um site. De acordo com o empresário e consultor web Michel Vitale, sócio-fundador da Agência Divulgue, empresa que lançou a Plataforma Marrte em 2016, a resposta é sim. Os sites não saíram de moda, tão pouco estão obsoletos ou podem ser substituídos pelas redes sociais. “O consumidor que deseja mais informações ordenadas e com detalhes sobre uma empresa, produto ou serviço, tende a buscar um site que, por natureza, é desenvolvido de forma a permitir essa organização de conteúdo. “E, por mais louco que possa parecer, já pensou se deixarmos toda a vida digital da nossa empresa nas mãos das redes sociais, e elas um belo dia forem desligadas?”, indaga ele.

Opções para construção de site por valores acessíveis

“Se a empresa tem recurso disponível para um site não é recomendável deixar ou depender 100% de um terceiro. Atualmente, é possível encontrar opção de site com valor bastante razoável até mesmo para empresas bem pequenas, como aquelas encaixadas no Microempreendedor Individual (MEI). O Marrte é um exemplo, custa R$ 1 ao dia”, esclarece o especialista.

Facilidades para manuseio e menor dependência de terceiros

Outra dúvida é se os sites gratuitos possuem o mesmo resultado que os pagos. Vitale esclarece que muitas pessoas sentem dificuldade em lidar com computador, internet, e linguagens simples para montar o seu espaço na web sem orientação profissional. Outro aspecto é que os sites gratuitos não possuem uma indexação otimizada. Assim aparecem pouco em pesquisas feitas em motores de busca, como Google, Yahoo, entre outros, diminuindo a competitividade da empresa no mundo digital.

Ampliar a competitividade

Michel Vitale ressalta que o site é tão importante para o mercado empreendedor e para aumentar a competitividade dos negócios no mundo off e online que no fim do ano passado a Agência lançou a Plataforma Marrte. Uma ferramenta que oferece website ao custo de R$ 1 ao dia. “Marrte veio para atender micro e pequenos empresários que precisam de um site profissional, prático e que conecte pessoas por meio de suas redes sociais.”

Parcerias estratégicas com micro e pequenos empreendedores

A ferramenta tem apoio da Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais (Conampe) e foi apresentada durante a Semana da Micro e Pequena Empresa Paranaense, em 2016. Mais informações www.marrte.com (41) 3121-5648 ou 3528-5648.

CURTAS:

* Psicólogo promove palestra sobre hábito de procrastinar. O terrível hábito de deixar para amanhã o que se pode fazer hoje parece ser o mal do século. A procrastinação é algo muito mais comum do que se possa imaginar, e pode trazer problemas tanto na vida pessoal quanto na profissional. O psicólogo Akim Rohula Neto promove no dia 23 de março um bate papo que promete abrir caminhos. Inscrições: www.akimneto.com.br ou (41) 3077-7380 Taxa: R$35,00

* Head de Marketing da 3M do Brasil vem a Curitiba. Luiz Serafim. A 3M do Brasil, companhia global que é referência no desenvolvimento de soluções inovadoras para as necessidades do dia a dia. Serafim estará em Curitiba nas próximas quinta e sexta-feira (23 e 24/03). Os encontros são promovidos pela Câmara Americana de Comércio (Amcham-Curitiba).Inscrições(41)2104-9350 ou e-mail isabella.slompo@amchambrasil.com.br

* Cursos de estimulação neural: Mãos Sem Fronteiras Mãos, uma Ong que atua em vários países com sede mundial na Espanha e, no Brasil, em Curitiba. Ensina uma técnica de tratamento feita com as mãos por meio de cursos práticos, denominada Estimulação Neural. A prática diária dos exercícios ensinados nos cursos comprovadamente aumenta a concentração, diminui níveis de stress e resulta em maior equilíbrio emocional. Dia 24/03 (Sexta-Feira) - Horário: 09:00 às 11:30. 41 3013-6788 - das 14h as 17h30 contato@msfbrasil.org.br

FRASE:

“Um plano razoável executado hoje é melhor que um plano perfeito que sempre fica para a semana que vem”

(George Patton)

www.hamiltonfonseca.com.br