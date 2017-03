Redação Bem Paraná com agências

20/03/17 às 18:22

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi (PMDB), anunciou nesta segunda-feira, 20, que fará uma intervenção nas superintendências regionais do ministério nos Estados do Paraná e Goiás. Segundo reportagem do Portal de Notícias Uol, Maggi declarou que a exoneração dos dois superintendes destes escritórios publicadas em Diário Oficial da União desta segunda, foram os primeiros passos dessa intervenção.

O ministro declarou ainda que irá nomear algumas pessoas para esses dois cargos que sejam de fora da superintendência dessas regionais. Com isso, Maggi pretende ter uma pessoa neutra. Tanto o escritório do Paraná quanto o de Goiás são citados como líderes do esquema de venda de carne adulterada, divulgado na última sexta-feira, 17, na Operação Carne Fraca.

Os susperintendentes são suspeitos de pagaram propina a fiscais para liberarem carne adulterada. O escândalo envolveu cerca de 30 empresas do setor, incluindo as gigantes JBS, dona da Friboi a da Seara, e a BRF, dona da Sadia e da Perdigão.

Segundo informações do Ministério da Agricultura, ministro viaja, nesta terça-feira, 21, para à Lapa, na Região Metropolitana de Curitiba, onde deve inspecionar as instalações da planta da JBS na cidade.