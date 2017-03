Mesmo com time B, Atlético lidera média de público

A Arena da Baixada em dia de jogo do Paranaense (foto: Franklin de Freitas)

O Atlético Paranaense é o líder de média de público do Campeonato Paranaense 2017, com 9.990 pagantes por jogo. O time teve quatro jogos em casa, na Arena da Baixada, na competição. E utilizou a equipe reserva nessas quatro partidas. Mesmo assim, tem números expressivos, principalmente se comparados aos outros clubes de Curitiba.

O Coritiba vem utilizando os titulares no Paranaense e tem a segunda maior média de público da competição, com 6.793 por jogo. Em campo, o líder do Estadual é o Paraná Clube, que aparece apenas em quarto lugar no ranking de bilheteria, com 2.555 pagantes por partida. O terceiro colocado é o Cascavel, com média de 4.011.

A média geral do Paranaense, contando os 12 participantes, é de 2.756 pagantes por jogo.

Apesar de ser líder em média de público, o Atlético-PR é o segundo clube com maior prejuízos com bilheteria da competição, com R$ 40 mil de saldo negativo por jogo — total de R$ 160 mil no “vermelho”. A principal explicação é o grande número de sócios na Arena da Baixada. Eles não pagam ingresso e, portanto, não entram no cálculo de bilheteria, que considera apenas os ingressos vendidos. No documento financeiro da partida, o borderô, são lançadas as taxas da Federação Paranaense de Futebol, o valor pago à arbitragem e outras despesas (como segurança, limpeza e sistema de som).

AS MÉDIAS DE PÚBLICO

Do Campeonato Paranaense 2017

1 Atlético-PR 9990 2 Coritiba 6793 3 Cascavel 4011 4 Paraná 2555 5 Rio Branco 1688 6 Cianorte 1413 7 Londrina 1155 8 Toledo 1152 9 Prudentópolis 1112 10 Foz 729 11 PSTC 682 12 J.Malucelli 117

O clube com maior prejuízo no Paranaense é o Coritiba, com R$ 54 mil negativo por jogo. Dos 12 clubes, apenas seis têm arrecadação líquida positiva com bilheterias: Cascavel (R$ 56 mil por jogo), Rio Branco (R$ 19 mil por jogo), Cianorte (R$ 15 mil por jogo), Prudentópolis (R$ 12 mil por jogo), Toledo (R$ 6 mil por jogo) e Foz (R$ 2 mil por jogo).

Em 2016, o Atlético-PR também foi o clube com maior média de público, com 12.204 pagantes por jogo, seguido por Coritiba (8.887) e Paraná (6.731)