Clássico entre Flamengo e Vasco será em Brasília

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Flamengo, Vasco e Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) bateram o martelo nesta segunda-feira (20). O clássico entre os clubes será disputado domingo (26), às 18h30, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

A partida é válida pela 4ª rodada da Taça Rio. Por conta dos problemas decorrentes da questão envolvendo clássicos com torcida única no Rio de Janeiro -a liminar está cassada no momento- e da impossibilidade de utilização do Maracanã, a capital federal foi o local mais indicado.

"Foi a melhor opção econômica e um acordo entre os clubes. Maracanã e Engenhão estavam muito caros", explicou o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello. A Ferj confirmou em seu Twitter oficial data, horário e local da partida. A expectativa é de que em breve sejam divulgadas informações sobre os ingressos para o clássico.