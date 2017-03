Ainda sonhando com vaga, Santo André recebe Ponte Preta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma vitória para embalar na competição. Assim o Santo André enxerga a vitória diante do Mirassol por 3 a 2 no último sábado (18), fora de casa. Destaque para o atacante Henan, autor dos três gols do time do ABC e que já virou esperança da torcida para essa reta final. Com 10 pontos, está a três do Novorizontino, segundo lugar do grupo C. É possível, portanto, sonhar com a vaga. Mas para esse sonho virar realidade é preciso superar a forte Ponte Preta, líder do grupo D, nesta terça-feira (21), às 15h, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André. O rival vem de derrota para o Novorizontino, em casa, e deve ir com força máxima, para defender a posição de liderança que ostenta. Embalado Novorizontino recebe lanterna Audax SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois clubes em situações opostas na tabela. Assim será o confronto entre Novorizontino e Audax nesta terça-feira (21), às 19h, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Os donos da casa vêm de duas vitórias seguidas, sendo uma delas fora de casa sobre a Ponte Preta, até então invicta em seus domínios, e líder do grupo D. Os visitantes amargam três derrotas nos últimos três jogos, e seguram a lanterna da competição. O treinador do Novorizontino, Silas, está confiante em mais uma boa apresentação e quem sabe encaminhar a classificação. Já o Audax vem de derrota para o São Bento, que até então detinha o posto de time de pior campanha do torneio. O técnico Fernando Diniz tem agora como única missão fazer o time de Osasco escapar do rebaixamento -muito diferente da campanha do ano passado, quando sagrou-se vice-campeão do estadual. Surpresa do campeonato, Linense visita Ituano para ratificar campanha SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem diria que aquele Linense da estreia do campeonato, que levou 6 a 2 do Santos, entraria nas rodadas finais na segunda posição do grupo B, com 14 pontos, 3 a mais do que o terceiro colocado? O futebol é imprevisível e agora o Linense aparece como forte candidato à zebra do torneio. E o confronto contra o Ituano, nesta terça-feira (21), às 21h, no estádio Novelli Júnior, em Itu, é a primeira chance que o time tem para praticamente selar sua classificação. Enquanto isso, os donos da casa tentam sobreviver como podem no grupo A. Com 10 pontos, estão na terceira posição do grupo A, a apenas dois do Botafogo. O problema, no entanto, é o retrospecto das últimas rodadas: não vence há cinco partidas. A chance de reverter esse quadro começa nesta terça. O futebol, afinal, é imprevisível.