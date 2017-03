Treino indica que Santos pode ter 3 reforços para encarar o São Bento

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após a derrota para o Palmeiras no clássico do último domingo (19), na Vila Belmiro, o Santos pode ganhar três reforços para o duelo contra o São Bento, nesta quarta-feira (22), às 19h30, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque o goleiro Vanderlei, o zagueiro Cleber e o meia Léo Cittadini, treinaram com bola nesta segunda-feira (21), no CT Rei Pelé. Vanderlei treinou com os reservas. Ele espalmou bolas com a mão direita, mas demonstrou um pouco de receio ao defender bolas com a mão esquerda, onde teve fratura no dedo anelar e luxação no dedo médico no dia 10 de fevereiro. O zagueiro Cleber, por sua vez, está recuperado de dores no joelho esquerdo. Já o meia Cittadini se recuperou de fissura no osso do joelho esquerdo. Como eles treinaram na atividade que contou apenas com os reservas, tudo indica que eles devem ficar a disposição no banco de reservas. O goleiro Vanderlei é o que tem mais chances de voltar a ser titular, apesar das grandes atuações de Vladimir. O seu reserva brilhou em diversos jogos, inclusive, no clássico contra o Palmeiras. Após o duelo contra o Palmeiras, Dorival Júnior rasgou elogios a Vladimir. "Respondo de julho de 15 pra cá e, sempre que tivemos necessidade, ele (Vladimir) foi presente, participativo e efetivo na maioria dos jogos. Um jogador que cresceu assustadoramente. Em 2010 era para ter tido oportunidade junto com o Rafael. Passa tranquilidade e tem feito ótimas partidas. A espera pelo Vanderlei tem sido equilibrada pela participação do Vladimir em todos os momentos", elogiou Dorival.