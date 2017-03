Brasileiros dominam a noite de combates no Brave 3

Em uma noite repleta de ação, Lucas Mineiro superou o mexicano Fabian Galvan no segundo round da luta principal do Brave 3. O evento repleto de ação teve apenas duas decisões em dez lutas e foi marcado por nocautes impressionantes e belas finalizações.

Após a mudança repentina de adversário, após a saída do lesionado Paulo Bananada do duelo, Mineiro teve um primeiro round de muito estudo e pouca efetividade, mas partiu pra cima na segunda parcial. O atleta da Chute Boxe-Diego Lima causou um inchaço volumoso na testa do mexicano, que logo em seguida acabou cedendo e sendo finalizado com um triângulo de mão invertido.